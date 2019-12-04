شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صيني من مقاطعة "شاندونج " يزور المنطقة الاقتصادية لبحث فرص الاستثمار بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي وفداً صينياً من مقاطعة "شاندونج" وذلك بهدف التعرف على المنطقة الاقتصادية وبحث فرص الاستثمار في ظل عمق وترابط العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدولتين.

وخلال الاجتماع رحب اللواء محمد شعبان بالوفد معربا عن سعادته باهتمام الصينيين بالمنطقة الاقتصادية مما يؤكد على أهمية المنطقة الاقتصادية وما تتمتع به من مميزات جغرافية وتشريعية وما تقدمه من حوافز وإعفاءات جعل الاستثمارات الصينية في مقدمة الاستثمارات الموجودة بالمنطقة .

وعرض اللواء شعبان فيلما ترويجياً عن المنطقة يتضمن خصائص المناطق الصناعية والموانئ وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وأهم الاستثمارات الموجودة بالمنطقة .

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ومن جهته أكد رئيس الوفد الصيني على ضرورة تكرار الزيارة مرة أخرى للمناطق الصناعية والموانئ للتعرف عليها عن قرب تمهيداً للدخول في مفاوضات مع المنطقة في بعض المشروعات ،منوهاً على أهمية المنطقة من خلال موقعها الاستراتيجي ووجودها ضمن مبادرة الحزام والطريق وهو يجعلها على رأس أهتماماتنا .