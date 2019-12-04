مصادر: فاتورة غذاء "جابكو" المثيرة للجدل "عرض سعر" وليست فاتورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول، أن صورة الفاتورة التي تم تداولها والمتعلقة بقيمة وجبات تغدية بحقول شقير التابعة لشركة خليج السويس للبترول "جابكو" ليست بفاتورة ولكنها عرض أسعار للشركة المصرية للخدمات البترولية "ابيسكو" والتي يتضمن أحد أنشطتها تقديم خدمات التغذية للحقول. وقامت أبيسكو بإرساله لشركة "جابكو"، وذلك بعد إرسال شركة جابكو طلب للحصول علي مجموعة من المواد الغذائية كمخزون للأغذية لحقول شقير وذلك خلال زيارة لرئيس شركة خليج السويس للبترول إلي حقول الشركة بشقير، لافتا إلى أن تلك الزيارة متضمنه رئيس الشركة ووفد مكون من 50 فردا. Advertisements وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن تلك الأسعار المتواجدة بالعرض ليست نهائية. وكان النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تقدم بطلب إحاطة، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية بشركة بترول خليج السويس "جابكو" وقال إنه ورد إليه العديد من الفواتير الخاصة بتوريد مواد غذائية لموقع شقير التابع لشركة جابكو بتكلفة حوالي 40 ألف جنيه.

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