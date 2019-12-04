شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتراجع أسعار السيارات فى الأسواق بعد هبوط الدولار وطرح موديلات 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال المرحلة الأخيرة وبعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، تضاعفت أسعار السيارات فى مصر، ومع حدوث هبوط ملحوظ لسعر الدولار في مصر خاصة فى العام الجاري، وكذلك مع طرح موديلات جديدة من السيارات، فهل تتراجع الأسعار في مصر.

ويرى عمر بلبع رئيس شعبة السيارات فى اتحاد الغرف التجارية، أن تراجع أسعار السيارات فى مصر يرتبط بخفض أسعار العملات الأجنبية بصورة كبيرة مؤثره على الأسعار، فبالنظر لمضاعفة أسعار العملات في مصر بعد التعويم، وزيادة أسعار السيارات، فإن الهبوط الذى شهده الدولار خلال العام الجاري ليس كبيرا قياساً على الارتفاعات، لكن الأسعار لبعض الموديلات شهدت هبوط ملحوظ.

وأضاف أن الموعد الأفضل لشراء أى موديل جديد للسيارات ذات الماركات المختلفة، هو موعد ظهور الإصدار وطرحه بالأسواق، مضيفا" الماركات لا تظهر فى السوق دفعة واحدة، فكل موديل يظهر فى موعد ربما يكون بعيد عن الثاني بمدة كافية، لذلك أفضل شراء الموديل بمجرد طرحه فى الأسواق".

وبشأن إمكانية الانتظار لحين تراجع سعر الموديل الصادر فى السوق، قال بلبع لـ"الخليج 365"، إن الماركات العالمية لا تقوم بخفض الأسعار، بمجرد إصدار موديل جديد، لكن هناك عدة عوامل تؤثر على السعر لعل أبرزها فى مصر هو سعر العملة العملة الأجنبية، وهى العامل الأكبر المؤثر فى الأسعار.

وأشار بلبع، إلى أن الانتظار لحين صدور موديل جديد، ليس عاملا يساهم فى خفض السعر، ولو أن كل موديل يؤدى إلى خفض الموديل السابق له، لانتظر الجميع هبوط الأسعار ومن ثم القيام بعملية الشراء، لافتا إلى أن الموديلات الجديدة ليست دائما ما تحمل إمكانيات أكبر بسعر أقل، فكلما ارتفعت الإمكانيات الخاصة بالسيارة ارتفع معها السعر.

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وفى سياق متصل قال حسين مصطفى المدير السابق لرابطة صناع السيارات، إن الفروق فى أسعار الموديلات تكون قليلة جدا تتراوح بين 1 إلى 2 %، لذلك العميل يشترى الموديل الجديد بمجرد طرحه، فمثلا الفارق بين موديل سيارة 2019 والاصدار الجديد منها 2020 يكون 2 %، فإن العميل سيسعى لشراء موديل 2020 لأن الفارق قليل جدا.

وأضاف لـ"الخليج 365"، إن التوكيلات الكبرى تسعى بكل قوة لبيع المخزون لديها من الموديل القديم قبل أن تقوم بطرح الموديل الجديد للجمهور، لأنها هى المتحكم فى عملية الطرح خاصة الوكلاء الكبار، لذلك فالجميع يسعى لبيع ما لديه مثلا من موديل 2019 قبل طرح موديل 2020.

وأشار إلي أن المستهلك يدرك أن الزيادة فى سعر الموديل غير مؤثرة بشكل كبير فى السعر النهائى للسيارة، لذلك يقوم بالشراء بمجرد إصدار الموديل الجديد، لأن الانتظار لفترة بعد ظهور الموديل فى الأسواق لن يؤدى إلى تقليل سعر السيارة.

وأكد إيهاب المسلمى خبير بسوق السيارات، أن أسعار السيارات ذات الموديلات الجديدة لن تكوم مختلفة كثيرا عن الموديل الأقرب لها، مثل موديل 2019 و 2020 لذلك فالمستهلك يشترى الموديل الأحدث، لتقارب السعر مع بعض الفروق فى المواصفات.