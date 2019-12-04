شكرا لقرائتكم خبر عن 4.1 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية من مواد البناء خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة "يناير- أكتوبر 2019 " بنحو 6% لتبلغ ما قيمته 4.141 مليار دولار مقابل 4.404 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى .

وذكر التقرير الشهرى الصادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء، أن صادرات القطاع قد شهدت ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة 3% لتبلغ 459 مليون دولار فى مقابل 446 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018.

وأشار إلى انخفاض إجمالى صادرات الصناعات المعدنية بنحو 8.9% لتبلغ ما قيمته 3 مليارات دولار مقارنة بنحو 3.302 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى .

وتراجعت صادرات مصر من "النحاس ومصنوعاته" خلال 10 شهور بنحو 20.7% لتسجل ما قيمته 149 مليون دولار مقابل 188مليون دولار، كما انخفضت صادرات "النيكل ومصنوعاته" بنحو 469.9% لتسجل ما قيمته 2.17 مليون دولار مقابل 12.367 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى .

وانخفضت صادرات "الألومنيوم ومصنوعاته" بنحو 18.1% لتسجل ما قيمته 460 مليون دولار مقابل 562 مليون دولار، وصادرات"الزنك ومصنوعاته" بنحو 9% ليبلغ 1.653 مليون دولار مقابل 1.502 مليون دولار، وصادرات "المواسير" لتبلغ 4.735 مليون دولار مقابل 9.604 مليون دولار بتراجع 102.8% .

كما تراجعت صادرات"الحديد الصلب والصب" بنحو 34.8% لتبلغ 580 مليون دولار مقابل 890 مليون دولار، وصادرات "الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب" بنسبة 6.2% لتبلغ 137 مليون دولار مقارنة بنحو 146 مليون دولار .

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وبلغت صادرات "العدد والأدوات القاطعة والأدوات مائدة" نحو 40 مليون دولار مقابل 44.167 مليون دولار بانخفاض نسبته 10.4%، وصادرات "الأصناف المتنوعة من المعادن العادية" نحو 787 ألف دولار مقابل 1.03 مليون دولار بتراجع 30.9% وارتفعت صادرات "الحلى والأحجار الكريمة" بنسبة 12.8% خلال الفترة من " يناير- أكتوبر 2019" لتبلغ 1.605 مليار دولار مقابل 1.423 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما زادت صادرات "الخامات والمركزات وخبث الرماد من المعادن" بنحو 11.2% لتسجل 18.609 مليون دولار مقارنة 16.74مليون دولار.

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات"قطاعات مواد البناء" خلال 10 شهور بنحو 2.8% لتبلغ 1.133 مليار دولار مقارنة 1.102 مليار دولار، حيث زادت صادرات"الأسمنت" بنحو 8.4% لتسجل ما قيمته 129 مليون دولار مقارنة بنحو 119مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت صادرات "الزجاج ومصنوعاته" بنحو 7.3% لتبلغ 338 مليون دولار مقابل 315 مليون دولار .

وزادت صادرات مصر من "الأدوات الصحية" بنحو 0.9% خلال الفترة من " يناير- أكتوبر 2019" لتبلغ 115 مليون دولار مقابل 114 مليون دولار، وصادرات "السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف" بنحو 0.3% لتبلغ 138.441مليون دولار مقابل 137.981 مليون دولار، و"المواد المحجرية والمعدنية" بنحو 3.2% لتسجل 193 مليون دولار مقابل 187 مليون دولار.

وانخفضت صادرات "المواد العازلة" بنحو 17.2% لتبلغ 25.858 مليون دولار مقابل 31.22 مليون دولار، و صادرات "مواد البناء الأخرى" بنحو 12.6 % لتبلغ 13.978مليون دولار مقابل 16مليون دولارـ وصادرات "الرخام والجرانيت" بنحو 1.6% لتبلغ 179 مليون دولار مقابل 182 مليون دولار.

وحول أهم الدول المستوردة لمواد البناء المصرية، أشار التقرير إلى استحواذ الإمارات على 26.4% من إجمالى صادرات مصر من مواد البناء خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجارى بالرغم من تراجعها بنسبة 5.9% لتسجل 1.092 مليار دولار فى مقابل 1.16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018.

وتراجعت صادرات مواد البناء إلى ايطاليا بنسبة 27.3% خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2019" لتبلغ 322 مليون دولار فى مقابل 443 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، وللجزائر بنسبة 13.2% لتسجل 125 مليون دولار فى مقابل 144 مليون دولار، ولألمانيا بنسبة 17.2% لتبلغ 96 مليون دولار فى مقابل 116 مليون دولار، وللسودان بنسبة 17.3% لتسجل 90.711 مليون دولار فى مقابل 109.67 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء إلى كندا خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجارى لتبلغ 532 مليون دولار فى مقابل 144 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنمو 269%، وللسعودية بنسبة 48.8% لتبلغ 259 مليون دولار فى مقابل 174 مليون دولار، ولليبيا بنسبة 47.7% لتبلغ 195 مليون دولار فى مقابل 132 مليون دولار.