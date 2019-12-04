شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر تطورات مستحقات العاملين بالشركة القومية للأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتصفية الشركة فى اكتوبر 2018.

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أضاف الرشيد لـ" الخليج 365" أن عدد العمال الذين استلموا مستحقاتهم بلغ نحو 720 عاملا، موضحا أن التأخير فى استلام الباقين نتيجة التأخير فى تسليم إقرارات إخلاء الطرف الخاصة بهم من مختلف الجهات .

وأشار إلى أن الشركة القابضة تسدد مستحقات ما بين 30 إلى 60 عاملا أسبوعيا، كما أنه جارى التفاوض مع وزارة المالية لتمولنا بـ500 مليون جنيه، لسداد بقية المستحقات للعاملين على أن يتم تسويتها مع المالية من مستحقات الشركة القابضة .

وحول خطى الأسمنت القديمين فى الشركة، قال وليد الرشيد إنه للأسف لم تصلنا عروض للشراء، وجارى تفكيك الخطين وبيع السيور وبعض الآلات، ثم بيع الباقى خردة، ولا سيما أن الخطين بتكنولوجيا قديمة.