شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 13625 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 1971 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 16176 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 5082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.41% ليصل مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1374 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 482 نقطة.