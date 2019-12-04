شكرا لقرائتكم خبر عن أوغندا تحث المستثمرين الأفارقة على الاستثمار لديها فى قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت وزيرة الطاقة وتنمية الموارد المعدنية الأوغندية إيرين مالونى المستثمرين الأفارقة على الاستثمار فى قطاع البترول والغاز فى بلادها .

وقالت الوزيرة الأوغندية - فى تصريحات اليوم الأربعاء - "إن قطاع البترول والغاز فى أوغندا مفتوح أمام المستثمرين الأفارقة" موضحة أنه يمكن لهؤلاء المستثمرين الاستثمار فى مجال البترول والغاز بمناطق (أفيفى وأوموكا وتوراكو ونجاجى وكاسورابانى".

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وأضافت الوزيرة "أن منطقة حوض ألبرتاين بالكامل خالية من المخاطر، وهناك مشروعات تنمية أخرى تقام بالقرب من هذه المناطق ويتم تطوير البنية الأساسية فيها، مما يجعل الاستثمار هناك مسألة مربحة للغاية"، موضحة أنه سيتم توفير كافة البيانات اللازمة وأن بلادها تخطط لزيادة استغلال مواردها، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء عمليات استكشاف تمهيدية فى أحواض أخرى.

وكانت وزيرة الطاقة وتنمية الموارد المعدنية الأوغندية قد شاركت فى مؤتمر أسبوع البترول الأفريقى السادس والعشرين الذى عُقد فى مدينة (كيب تاون) بجنوب أفريقيا الشهر الماضي، وشارك فيه ممثلو بعض الدول الأفريقية الغنية بالمعادن، مثل غانا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها.

ويشار إلى أن خمسة وعشرين وزيراً وحوالى 1500 مندوب من أكثر من 250 دولة حضروا هذا المؤتمر.