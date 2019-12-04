شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأرز والذرة وزيت الصويا.. وارتفاع السكر وخام النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار السلع الأساسية المستوردة، بين الاستقرار والهبوط، باليوم الرابع لشهر ديسمبر، حسبما أعلنت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة فى رصد أسعار السلع وخاماتها بالاسواق والبورصات السلعية، بينما كان ظهور مؤشر الارتفاع محدوداً أمام بعض السلع. ومن أبزر السلع التى انخفضت أسعارها طبقاً للقائمة المعلنة هى الدقيق والأرز وزيت الصوياوالذرة البرازيلى وصويا 46 والجلوتين وكسب عباد بينما ظهر مؤشر الارتفاع أمام السكروالنشا وخام النحاس.

وجاءت الأسعار كالتالى: وجاءت الأسعار كالتالى: قمح 11.5 أوكرانى 3570 جنيه / طن صب أرضه. قمح 11.5 روسى 3600 جنيه / طن صب أرضه. قمح 13.5 روسى 3760 جنيه / طن صب أرضه. دقيق -24 4450 جنيه / طن معبأ أرضه. دقيق -27 4550 جنيه / طن معبأ أرضه. ردة محلى 2700 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز شعير عريض 3600 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز شعير رفيع 3200 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7500 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6600 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 5700 جنيه / طن معبأ أرضه. زيت صويا مكرر 12600 جنيه / طن صب أرضه. زيت أولين RBD 11100 جنيه / طن صب أرضه. زيت ذرة خام 11300 جنيه / طن صب أرضه. زيت عباد الشمس مكرر 15000 جنيه / طن صب أرضه. سكر مكرر 6400 جنيه / طن معبأ أرضه. فول بلدي – رفيع 25000 جنيه / طن معبأ أرضه. فول بلدي – عريض 18000 جنيه / طن معبأ أرضه. فول ليتوانى 7250جنيه / طن معبأ أرضه. فول أسترالي - دش 9100 جنيه / طن معبأ أرضه. فول أسترالي - ثلاجات 10000 جنيه / طن معبأ أرضه. فول إنجليزى جديد 8000 جنيه / طن معبأ أرضه. أسعار السلع فى السوق المحلى المصرى ليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019. ذرة برازيلى أرجنتينى (1) 3170 جنيه / طن صب أرضه. ذرة برازيلى أرجنتينى (2) 3150 جنيه / طن صب أرضه. ذرة أوكرانى 2880 جنيه / طن صب أرضه. ذرة صربي/ رومانى 2900 جنيه / طن صب أرضه. نشا غذائى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه. جلوكوز 6700 جنيه / طن صب أرضه. Advertisements صويا 47 6550 جنيه / طن صب أرضه. صويا 46 6180 جنيه / طن معبأ أرضه. صويا 44 5950 جنيه / طن معبأ أرضه. بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 6550 جنيه / طن صب أرضه. دى دى جى إس أمريكى 4750 جنيه / طن معبأ أرضه. جلوتين مستورد 10700 جنيه / طن معبأ أرضه. جلوتين محلى 10600 جنيه / طن معبأ أرضه. جلوتو فيد محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه. كسب عباد – 36% 4500 جنيه / طن معبأ أرضه. علف بادي تسمين سوبر 23% 6100 جنيه / طن معبأ أرضه. علف نامي تسمين سوبر 21% 6000 جنيه / طن معبأ أرضه. علف ناهي تسمين سوبر 19% 5900 جنيه / طن معبأ أرضه. علف بادي نامي 21% 5700 جنيه / طن معبأ أرضه. لحم أبيض دواجن 19 جنيه / كيلو. لحم أحمر دواجن 23 جنيه / كيلو. حديد 10250 جنيه / طن أرضه. خردة الحديد 4600 جنيه / طن أرضه. خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 49450 جنيه / طن أرضه. خام الألومنيوم – بثق 57650 جنيه / طن أرضه. خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 62930 جنيه / طن أرضه. خام النحاس الأحمر - كابلات 102500 جنيه / طن أرضه. خام النحاس الأحمر - بارات 111350 جنيه / طن أرضه. الأسمنت 800 جنيه / طن أرضه. يوريا 4870 جنيه / طن أرضه. النترات 4870 جنيه / طن أرضه. فوسفات ناعم 1340 جنيه / طن أرضه. فوسفات خشن 1740 جنيه / طن أرضه. الذهب - 21 658 جنيه / جرام. الذهب - 24 752 جنيه / جرام. الجنيه الذهب ( 8 جرامات) 5259 جنيه. الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 16.06/16.16 جنيه.

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