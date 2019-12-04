شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرغ: سعر سهم أرامكو سيكون عند الحد الأعلى للنطاق السعري وهو 32 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء بأن شركة "أرامكو" السعودية العملاقة تعتزم تحديد سعر سهمها بـ32 ريالا.

وكانت الشركة أعلنت أن النطاق السعري للسهم الواحد سيكون بين 30 و32 ريالا (الدولار يساوي 75ر3 ريال).

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة أن الكثير من مديري الصناديق المحلية سجلوا أوامرهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري، إيمانا منهم بأن الطلب المحلي القوي سيقود السهم للوصول إلى أعلى سعر مقترح له.

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ووفقا لبلومبرج فإن الشركة ستجني من الطرح، الذي يمثل 5ر1% من أسهمها، 6ر25 مليار دولار.

وانتهت في 28 تشرين ثان/نوفمبر الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد، فيما تنتهي مساء اليوم الفترة المحددة لاكتتاب المؤسسات.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة قرارها الرسمي بشأن سعر السهم يوم غد.