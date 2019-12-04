شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أرامكو: طلبات المؤسسات تتجاوز المعروض والان نبدء بالتفاصيل

• استقطاب أوامر اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال

قال المستشارون الماليون للطرح العام الأولي لـ "أرامكو" إن طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات بالطرح المزمع فاقت المعروض بثلاث مرات تقريباً، إذ استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال.

وبدأت عملية بناء دفتر الأوامر لتخصيص أسهم للمشترين من المؤسسات، وهم في العادة مديرو أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات، في 17 نوفمبر / تشرين الثاني ولدى المستثمرين حتى الساعة 1700 بتوقيت السعودية من مساء اليوم الرابع من ديسمبر / كانون الأول لتقديم العروض.

وقالت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تلقت طلبات اكتتاب لنحو 5.9 مليار سهم حتى الآن من المؤسسات في أول 17 يوماً من الطرح العام الأولي.