شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تغرم شركة نقل الطرود 100 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة أن الغرامة المالية المفروضة على الشركة بلغت (100,000) مائة ألف ريال سعودي، مقابل فرض الشركة رسومًا غير معلنة على المستفيدين من الخدمات البريدية دون إعلامهم أو موافقتهم عليها ومن ثم مطالبتهم بسدادها، وذلك نتيجةً لمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة، والشكاوى الواردة لها من المستفيدين.
وأشارت الهيئة إلى أن جولاتها التفتيشية والرقابية على مقدمي الخدمات البريدية مستمرة للتأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي البريد، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بما يضمن حماية حقوق مستفيدي البريد.
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