شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للوفود البريطانية.. السياحة تتابع منتجعات شرم الشيخ للتأكد من جاهزيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تسارع فيه شركات السياحة البريطانية فى التسويق للرحلات لشرم الشيخ، بعد قرار الحكومة برفع حظر الطيران الذى كان مفروضا منذ 2014، يقوم قطاع السياحة المصرى بشقيه الحكومى والخاص بجولات تفقدية، للتأكد من جاهزية فنادق شرم الشيخ لإستقبال السياحة البريطانية من جديد.

وأكد عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على الفنادق فى وزارة السياحة أن القطاع أعاد تفعيل اللجان التفتيشية على الفنادق للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن المرور الدورى كان توقف بعد الثورة بسبب ما شهده قطاع السياحة من انحسار خلال السنوات الماضية، إلا أن لجان التفتيش عادت لعملها بكثافة خلال الفترة الماضية، وقامت بزيارة البحر الأحمر بالكامل، وكان هناك تركيز على سلامة الأمن والغذاء.

واستعدادا لعودة السياحة البريطانية والمتوقعة فى فبراير المقبل حيث أول الرحلات التى أعلنت عنها شركات الطيران والسياحة البريطانية، أكد العاصى أن لجان الوزارة التى تم الدفع بها إلى شرم الشيخ انتهت من التفتيش على جميع الفنادق والمنتجعات السياحية، ووضعت توصياتها لجميع الفنادق بعد عملية التفتيش، موضحا أنه سيتم خلال شهرين المرور مرة أخرى لمتابعة ماتم تنفيذه من توصيات.

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وشدد العاصى على أن حملات الوزارة لا تستهدف غلق الفنادق أو معاقبتها، بل التقييم ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع ورفع القدرة التنافسية للفنادق المصرية بعد فترة كساد أثرت سلبا على المنشآت، كما وجدت اللجان فنادق عديدة بدأت تطوير نفسها تلقائيًا.

وأشاد العاصى بالتعاون بين الغرف السياحية وقطاع الفنادق فى الوزارة، خاصة فى شرم الشيخ استعدادا لاستقبال السياحة الانجليزية، وأشار إلى ن الوزارة تعمل على وضع قاعدة بيانات السائحين الوافدين لمصر، حيث يقوم كل فندق بالتبليغ إلكترونيا عن نسب الاشغال لديه.