شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العاصمة الإدارية: كل جنيه صرفناه على العاصمة الإدارية هنسترده تاني وهنحقق أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية يتم وفق أحدث النظم المعمارية والتكنولوجية لمعالجة أخطاء القاهرة. وأضاف عابدين خلال كلمته في توقيع اتفاقية تعاون مع شركة اتصالات مصر، كل جنيه صرفناه في العاصمة الإدارية هنستردة تاني مع تحقيق عوائد إضافية من بيع الأراضي والخدمات". Advertisements وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية استثماري من الدرجة الأولى وليس مشروع سكني خدمي فقط. وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن المشروع لم يكلف خزانة الدولة جنيها واحدا، بالرغم من أن الشركة تنفذ الحي الحكومي للدولة من ميزانيتها الخاصة.

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