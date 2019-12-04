شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض البطاطس والبصل يسجل 2.5 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
واستقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2- 4 جنيهات أمس، انخفضت أسعار البطاطس 50 قرشا للكيلو لتتراوح بين 3-7.5جنيهات مقابل 8 جنيهات للكيلو طبقا لأسعار امس، فيما سجلت أسعار الفاصوليا 5-7جنيهات، وسعر كيلو البصل 2.5 –5.5 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3جنيه.
بينما تراوح سعر الكوسة بين4-5جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.
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