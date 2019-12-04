شكرا لقرائتكم خبر عن "سنتامين" ترفض عرض اندماج مجموعة "إنديفور" مع منجم السكري بقيمة 1.89 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف الراجحي، المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن مجلس إدارة سينتامين رفض بالإجماع عرض مجموعة إنديفور للتعدين العالمية للاستحواذ بقيمة 1.89 مليار دولار عبر صفقة أسهم بالكامل.

وأضاف الراجحي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الموقف المالي لشركة سنتامين الحالي جيد جدا.

وأصدرت وزارة البترول، صباح اليوم بيانا، عقب من خلاله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي الخبر المنشور، حول رغبة مجموعة إنديفور للتعدين في الاندماج مع شركة سنتامين في منجم السكرى للذهب، أن هذا الإعلان يخص شركتى (سنتامين وإنديفور).

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وأضاف الوزير نرحب بجذب استثمارات جديدة للشركات العالمية للبحث عن الذهب والثروات التعدينية خاصة بعد صدور تعديلات قانون الثروة المعدنية وقرب الانتهاء من إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية الذى سيسهم فى اهتمام وجذب الشركات العالمية لهذا النشاط المهم.

وأوضح الملا، أن رغبة شركة إنديفور العالمية للتعدين والتى تعمل فى جنوب أفريقيا ومالى والكاميرون للاندماج مع شركة سنتامين فى منجم السكرى للذهب بمرسى علم، سيسهم في دعم المشروع ويعطى رسائل إيجابية عن رغبة أحدى الشركات العالمية فى التواجد على أرض مصر وضخ استثمارات فى أنشطة البحث عن الذهب وسيشجع شركات أخرى على التوافد بمصر خاصة فى ظل القانون الجديد الذى سيعطى دفعات لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.