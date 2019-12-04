الاقتصاد

"سنتامين" ترفض عرض اندماج مجموعة "إنديفور" مع منجم السكري بقيمة 1.89 مليار دولار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "سنتامين" ترفض عرض اندماج مجموعة "إنديفور" مع منجم السكري بقيمة 1.89 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف الراجحي، المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن مجلس إدارة سينتامين رفض بالإجماع عرض مجموعة إنديفور للتعدين العالمية للاستحواذ بقيمة 1.89 مليار دولار عبر صفقة أسهم بالكامل.

 

وأضاف الراجحي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الموقف المالي لشركة سنتامين الحالي جيد جدا.

 

وأصدرت وزارة البترول، صباح اليوم بيانا، عقب من خلاله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي الخبر المنشور، حول رغبة مجموعة إنديفور للتعدين في الاندماج  مع شركة سنتامين في منجم السكرى للذهب، أن هذا الإعلان يخص شركتى (سنتامين وإنديفور).

Advertisements

 

وأضاف الوزير نرحب بجذب استثمارات جديدة للشركات العالمية للبحث عن الذهب والثروات التعدينية خاصة بعد صدور تعديلات قانون الثروة المعدنية وقرب الانتهاء من إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية الذى سيسهم فى اهتمام وجذب الشركات العالمية لهذا النشاط المهم.

 

وأوضح الملا، أن رغبة شركة إنديفور العالمية للتعدين والتى تعمل فى جنوب أفريقيا ومالى والكاميرون للاندماج مع شركة سنتامين فى منجم السكرى للذهب بمرسى علم، سيسهم في دعم المشروع ويعطى رسائل إيجابية عن رغبة أحدى الشركات العالمية فى التواجد على أرض مصر وضخ استثمارات فى أنشطة البحث عن الذهب وسيشجع شركات أخرى على التوافد بمصر خاصة فى ظل القانون الجديد الذى سيعطى دفعات لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سنتامين" ترفض عرض اندماج مجموعة "إنديفور" مع منجم السكري بقيمة 1.89 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا