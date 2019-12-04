شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ التضخم السنوى فى تونس إلى 6.3% على أساس سنوى فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوى فى تونس نزل إلى 6.3 بالمئة في نوفمبر من 6.5 بالمئة في أكتوبر. وبلغ التضخم في سبتمبر 6.7 بالمئة. كان البنك المركزى التونسى رفع سعر الفائدة الرئيسي في فبراير إلى 7.75 بالمئة من 6.75 بالمئة لكبح معدلات التضخم العالية.

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