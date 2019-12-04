شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافى الدين العام للأردن 7% فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع صافى الدين العام المستحق على الأردن فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بنسبة 6.9 % إلى 28.753 مليار دينار (40.5 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار فى نهاية 2018.
وأظهرت الإحصاءات التى نُشرت على الموقع الالكترونى لوزارة المالية اليوم الأربعاء أن صافى الدين الداخلى للأردن فى نهاية سبتمبر الماضى بلغ 16.25 مليار دينار فى حين أن الدين الخارجى بلغ 12.5 مليار دينار.
ويشكل صافى الدين العام الأردنى ما نسبته 92.5 % من الناتج المحلى الإجمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع صافى الدين العام للأردن 7% فى 9 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.