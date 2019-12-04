شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافى الدين العام للأردن 7% فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع صافى الدين العام المستحق على الأردن فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بنسبة 6.9 % إلى 28.753 مليار دينار (40.5 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار فى نهاية 2018.

وأظهرت الإحصاءات التى نُشرت على الموقع الالكترونى لوزارة المالية اليوم الأربعاء أن صافى الدين الداخلى للأردن فى نهاية سبتمبر الماضى بلغ 16.25 مليار دينار فى حين أن الدين الخارجى بلغ 12.5 مليار دينار.

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ويشكل صافى الدين العام الأردنى ما نسبته 92.5 % من الناتج المحلى الإجمالي.