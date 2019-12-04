شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين هادي زبليط أمينا عاما لتحالف رينو ونيسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز اليوم الأربعاء، إنها عينت هادي زبليط أمينا عاما لتحالفها لصناعة للسيارات لتسريع كفاءة العمل بين الشركات.

وأضافت الشركات في بيان أن زبليط، وهو حاليا نائب رئيس بارز مسئول عن تطوير الأعمال بالتحالف، سيتولى المنصب الجديد يوم الاثنين وسيركز على تعظيم مدى مساهمة التحالف في أرباح كل شركة.

ويأتي الإعلان فيما تحاول رينو ونيسان إصلاح العلاقات وسط تراجع الأرباح بعد عام من فضيحة كارلوس غصن الرئيس السابق لنيسان.

Advertisements

وعينت نيسان فريقا تنفيذيا جديدا هذا الأسبوع بينما من المقرر أن تختار رينو رئيسا تنفيذيا جديدا في الأسابيع المقبلة.

وهز اعتقال غصن في نوفمبر بتهم إساءة السلوك المالي الشركتين المصنعتين للسيارات وشريكتهما اليابانية الأصغر ميتسوبيشي، وينفي غصن صحة الاتهامات.

وفي البيان، قال التحالف إنه سيعلن المزيد من التفاصيل عن خططه للكفاءة في الأسابيع القادمة.