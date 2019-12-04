كيف سيؤثر طرح أرامكو على سوق تداول الأسهم

أصبح تداول الأسهم داخل الأسواق العالمية أحدى فرص الاستثمار التي يسعى إليها العديد من الأشخاص من أجل زيادة فرص الربح الخاصة بهم، خاصة وانه يمكنك التداول الأن من جهاز الكمبيوتر الخاص بك او هاتفك الذكى فى اى وقت وفى اى مكان، عبر منصات التداول الاونلاين.

لكن دعنا هنا نتحدث عن مفهوم التداول، خاصة بعد الطرح التاريخى الذى أقدمت عليه شركة أرامكو السعودية وبلغ الاقبال عليه افاقا كبيرة وبات محط الانظار والاهتمام.

ما المقصود بالتداول ؟

هو عملية تبادل تقوم على الأصول المالية من خلال الإنترنت تقوم بشراء الأسهم بواسطة منصات التداول.

منصات التداول هي عبارة عن شركات وساطة تهدف إلى الربح من خلال الإنترنت من خلال تحرك أسعار تلك الأصول المالية

ما هي منصات التداول ؟

منصات التداول هي مجموعة من البرامج التي تسمح للمستثمرين بعقد صفقات للتداول وتقوم شركات التداول بعرضها مجانًا من خلال المنصات، فهي تحتوي على العديد من الأدوات والوسائل التي توفر الدعم للمستثمرين من أجل نجاح هذا التداول ويعتبر التداول الخاص بالعقود مقابل الفروقات هو أسرع طريقة للأستفادة من الاسواق المالية بل وأرخصهم أيضًا

ما معني العقود مقابل الفروقات ؟

العقوم مقابل الفروقات هو إتفاق بين جهتين من أجل أن يكون هناك تبادل من خلال الفرق بين السعر وقت الشراء والسعر أثناء البيع والفرق بين إفتتاح العقد والسعر أثناء غلق العقد

كما تستطيع أن تقوم بتخمين الأسعار المستقبلية الخاصة بالسوق من خلال عقود الفروقات

كيفية تداول الأسهم

يمكنك أن تقوم بالتداول من خلال العقود والفروقات باستخدام منصة موثوقة مثل eToro للاستثمار وللتداول فهي تقوم بمنحك فرصة أن تضيف الأسهم الخاصة بالشركات إلى المحافظ الخاصة بالمستثمرين ومن أشهر الشركات التي يتم التداول بالأسهم الخاصة بها على منصة eToro هي شركة أرامكو السعودية بخلاف كافة الشركات العالمية المعروفة مثل أسهم أمازون وفيسبوك وغيرها.

تقوم شركات الوساطة بتوفير فرص من أجل خدمة المستثمرين بها من أنحاء العالم ، كما أصبح الاستثمار على أسهم الشركات حيث تستطيع وبكل سهولة أن تقوم باختيار من خلال المنصة الشركة التي ترغب بالتداول بها ثم تقوم باختيار نوع الصفقة التي تريد فتحها من حيث البيع والشراء ثم عليك أن تقوم بادخال المبالغ التي ترغب الاستثمار بها ثم عليك أن تقوم باختيار الرافعة المالية التي ترغب باستخدامها

ثم عليك أن تقوم باختيار المعدل الخاص بجني الأرباح ووقف الخسارة ثم قم بالضغط على زر فتح الصفقة وسيتم تنفيذ الصفقة الخاصة بك على الفور

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مميزات التداول اونلاين

1- يمكنك أثناء التداول من خلال المنصات بأن تقوم بالاحتفاظ بالاسهم التي قمت بشراؤها باسمك وذلك من خلال الشركات التي تخضع للتنظيم الإتحاد الاوروبي.

2- تقوم الشرة بالتأمين على الأموال الخاصة بك وذلك طبقًا للشروط والأحكام التي تفرضها اللجنة القبرصية للأوراق المالية CYSEC

3- سيتم تحديث الرصيد الخاص بك وذلك وفق لممتلكاتك وفي حالة إن قامت الشركة بتوزيع الأموال

4- يمكنك أن تقوم بشراء الأسهم من خلال شركة الوساطة دون أن تقوم بدفع أي رسوم شراء أو رسوم استحواذ.

5- تمكنك شركات الوساطة من القيام بإدارة المحتويات الموجودة بداخل المحفظة الخاصة بك من أي جهاز.

6- كما تتيح لك الشركة أن تقوم بإنشاء مختلف المحافظ التي تقوم بضم اسهم أو عملات رقمية أو سلع.

تستطيع من خلال شركات الوساطة أن تقوم بالتداول داخل الأسواق العالمية بكل بساطة وشفافية.

وتعتبر أسهم شركة أرامكو من أشهر الأسهم التى سيكون هناك إقبالا على تداولها فى الفترة القادمة، ويطلق على سهم شركة أرامكو رمز SAOC .

ويتم التداول من خلالها بالعقود مقابل الفروقات وهي تعتبر من الأدوات المعقدة والجدير بالذكر أنه يأتي معها الكثير من المخاطر حيث يمكن ان تقوم بخسارة الأموال الخاصة بك بسبب الرافعة المالية

حيث أن 75% من الحسابات الخاصة بالمستثمرين قد يتعرضون لخسار الأموال الخاصة بهم عند القيام بتداول الأموال لذلك يجب عليك أن تقوم بذلك في منتهى الحرص

كما يجب عليك أن من ضمن المخططات الخاصة بشركة أرامكو ستتعرض إلى العديد من العوامل المؤثرة في الأسواق العالمية حيث قد يتعرض أسعار الأسهم الخاصة بشركة أرامكو للتقلبات وذلك حسب أسعرا النفط العالمية في الأسواق كما حقيقة أن الحكومة السعودية هي من تمتلكها هذا يجعلها أكثر عرضة لتقلبات سعر الأسهم

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