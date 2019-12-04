شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ارتفاعاً الآن ليختبر المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّعاً في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 62.50، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 59.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط