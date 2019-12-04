الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 04-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر النفط تداولات إيجابية جديدة ليختبر المتوسط المتحرك 50، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات التشبع في الشراء، وطالما أن السعر دون مستوى 57.40، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن اختراقه هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 60.90، بينما يتواجد هدفنا السلبي الأول عند 54.60.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.60 والمقاومة 57.40

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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