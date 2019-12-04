شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات سعر الفضة هبوطاً بعد اختبار مستوى 17.25 هذا الصباح، بالتزامن مع ظهور إشارات تقاطع سلبي من خلال مؤشر ستوكاستيك، وبالتالي، فإن الفرص متاحة لاستمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأننا بحاجة لكسر مستوى 16.85 لتأكيد الاندفاع نحو 16.33، بينما يحتاج السعر للثبات دون مستوى 17.25 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.85 والمقاومة 17.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط