الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 04-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات سعر الذهب هبوطاً بعد اختبار المقاومة الفرعية التي تظهر بالصورة، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات سلبية الآن، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1447.00 كمحطة تالية، مع التذكير بأن الثبات دون 1489.00 يمثل شرط أساسي لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1490.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي

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