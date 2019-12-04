شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بملامسة هدفنا المنتظر عند 1.3045 ويحاول اختراقه، معززاً التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 1.3180، بينما يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.2840.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد