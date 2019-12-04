شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.1065 ويحافظ على ثباته فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار الارتداد صعوداً لاستهداف مستويات 1.1105 ثم 1.1180 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1065 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد