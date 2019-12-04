شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتعافى بعد خسائر 4 جلسات والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أقل مستوى في شهر أمس الثلاثاء عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الاتفاق التجاري مع الصين قد ينتظر لما يعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020.
وارتفعت الأسهم الألمانية الشديدة التأثر بالتجارة نحو 0.2 بالمئة متعافية أيضا من أقل مستوى في شهر، وصعدت أسهم شركات صناعة الرقائق بما في ذلك إنفينيون تكنولوجيز وإس.تي ميكروالكترونيكس عقب توقعات أرباح إيجابية صادرة عن نظيرتهما الأمريكية ميكروشيب تكنولوجي.
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