شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتعافى بعد خسائر 4 جلسات والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن مُنيت بخسائر على مدى أربعة ايام إذ ساهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا وبيانات مشجعة من قطاع الخدمات الصيني في التغلب على مخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أقل مستوى في شهر أمس الثلاثاء عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الاتفاق التجاري مع الصين قد ينتظر لما يعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020.

وارتفعت الأسهم الألمانية الشديدة التأثر بالتجارة نحو 0.2 بالمئة متعافية أيضا من أقل مستوى في شهر، وصعدت أسهم شركات صناعة الرقائق بما في ذلك إنفينيون تكنولوجيز وإس.تي ميكروالكترونيكس عقب توقعات أرباح إيجابية صادرة عن نظيرتهما الأمريكية ميكروشيب تكنولوجي.