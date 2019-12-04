شكرا لقرائتكم خبر عن صور... تعرف على تطبيق شارك مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تطبيق المحمول "شارك مصر 2030" المعنى بعرض البرامج، والمشروعات، ومؤشرات الأداء التنموية وذلك خلال فعاليات الدورة ال 23 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات والتكنولوجيا CAIRO ICT 2019، والتي استمرت علي مدار أربعة أيام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويتضمن التطبيق المشروعات التنمية التي نفذت داخل كل محافظة علي مستوي الجمهورية ومنها على سبيل المثال 27 مشروعا بمحافظة القاهرة، إضافة إلى المشروعات التنمية على مستوى الجمهورية، واخيرا يمكن أن يرسل المواطن مقترحات بشأن المشروعات التي تنفذ من قبل الدولة.

والجدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن تطبيق المحمول "شارك" تم إطلاقه بشكل مُحدث ليكن بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية، ومؤشرات أدائهما مضيفة أنه يُعد طريقة فعالة للتمكين من المُتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.

ولفتت السعيد إلي أنه تم استحداث برنامج استقرار الاقتصاد الكلي، والذي يتابع المؤشرات علي مستوي الاقتصاد كليًا من مؤشرات للبطالة، والتضخم، ومعدلات الفقر.

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وأضافت وزيرة التخطيط أن التطبيق يأتي في إطار تطبيق مبدأ الشفافية كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه يهدف إلي تحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج التنمية، ومؤشرات الأداء والمشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تمكين المواطن من تقييم مدي إنجاز المشروعات وأن يكون دائم الاطلاع بشكل مباشر علي كافة المؤشرات والبيانات حيث يسهم التطبيق في التوعية المجتمعية الموسعة بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة بشكل دوري، كما يتيح الفرصة للمواطنين للمشاركة في عملية المتابعة «متابعة المواطن»، واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، إلي جانب نشر ثقافة الأداء في الجهاز الإداري للدولة وبين المواطنين.

وتابعت السعيد أن التطبيق يأتي كذلك في إطار تحقيق مبدأ المشاركة والمتابعة المجتمعية، حيث يُمثل منصة لعرض برامج الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، ومؤشرات قياسها مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.