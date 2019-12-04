شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يعين مدحت قمر رئيسا لمجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى قرار رقم٢٩٨٦ بتاريخ ٢/١٢/٢٠١٩ بتعيين مدحت قمر، رئيسا تنفيذيا لمجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى لمدة مجلس الادارة المتبقية بناء على ترشيح معالى محافظ البنك المركزى المصرى خلفا لعمرو كمال الذى اعتذر عن استكمال مدة المجلس لظروف صحية.

وجدير بالذكر أن مدحت قمر كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فى مجلس الإدارة الحالى وأدار ملفات التعثر سواء على مستوى الأفراد والشركات بجدارة واقتدار ونجح فى تسوية العديد منها حيث تمكن البنك من إجراء تسويات ل٤٢٪ من إجمالى محفظة الديون غير المنتظمة منذ اكتوبر ٢٠١٧الى نوفمبر ٢٠١٩ بقيمة ٢.٦مليار جنيه ، كما كان يشغل منصب مدير عام قطاع الديون متعثرة والمخاطر بالبنك الأهلى المصرى.

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وبهذا الصدد صرح مدحت قمر انه يتقدم بخالص الشكر والتقدير الى عمرو كمال على المجهود الكبير وقيادته الحكيمة خلال فترة تولية رئاسة البنك وتشرفه بالعمل معه فى مجلس الإدارة وتزكيته له لخلافاته فى رئاسة مجلس الإدارة وكذلك يتقدم بخالص الشكر والتقدير الى معالى محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر على هذا التكليف والثقة الغالية .. معربا على أنه وزملائه بمجلس الإدارة عقدوا العزم على استكمال المسيرة وسيبذلون أقصى الجهود والغايات من أجل استكمال مراحل وخطط تطوير واصلاح البنك التى بدأها مجلس الإدارة منذ اكتوبر ٢٠١٧ لتحقيق المستهدفات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة بنهاية مدة المجلس فى سبتمبر ٢٠٢٠ مشيرا إلى أن البنك يمتلك كوادر بشرية ذات كفاءة وخبرات يتشرف بالعمل معهم ويثمن مجهودات جميع العاملين بالبنك خلال الفترة الماضية متمنيا أن يستمر تكاتف جهود وسواعد جميع العاملين بالبنك من أجل إتمام عملية تطوير واصلاح البنك.

هذا وقد كان البنك المركزى المصرى قد أصدر بيانا رسميا الاسبوع الماضى أشار فيه أنه بناء على تزكية عمرو كمال رئيس البنك السابق فقد تم ترشيح نائب رئيس مجلس الإدارة الذى كان قد اختاره بنفسه لاستكمال البرنامج الإصلاحية مع توجيه الشكر لعمرو كمال وتكريمه على ما حققه من إنجازات غير مسبوقه خلال فترة رئاسته للبنك أسفرت عن إتمام المرحلة الأولى من عمليات إعادة الهيكلة والإصلاح بنجاح.