شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نرحب بجذب استثمارات جديدة للشركات العالمية للبحث عن الذهب والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس طارق الملا، أن رغبة شركة إنديفور العالمية للتعدين والتى تعمل فى جنوب أفريقيا ومالى والكاميرون للاندماج مع شركة سنتامين فى منجم السكرى للذهب بمرسى علم، سيسهم في دعم المشروع ويعطى رسائل إيجابية عن رغبة إحدى الشركات العالمية فى التواجد على أرض مصر وضخ استثمارات فى أنشطة البحث عن الذهب وسيشجع شركات أخرى على التوافد بمصر خاصة فى ظل القانون الجديد الذى سيعطى دفعات لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.
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