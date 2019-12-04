شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تجارة الحبوب: العراق يخطط لاستيراد 750 ألف طن من القمح العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العراق، المستورد الكبير للقمح فى الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إنه يخطط لاستيراد 750 ألف طن من القمح في العام المقبل.

وقال حسنين الزبيدى الرئيس الجديد للشركة العامة لتجارة الحبوب فى مقابلة مع رويترز، إن الواردات في نطاق الميزانية المخططة. كما قال إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح تبلغ 1.2 مليون طن وتكفى لمدة ثلاثة أشهر. وعين العراق الرئيس الجديد للشركة، وهى المشترى الحكومى للحبوب في أكتوبر .

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