شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد عددا من المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لقطاع التنمية وتطوير المدن، عددا من المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر، لمتابعة نسب التنفيذ.

وتفقد المهندس كمال بهجات، خلال جولته بمدينة حدائق أكتوبر، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي بموقع (٢٦٦عمارة)، وموقع (١١٨٥ عمارة)، وتشمل أعمال المرافق والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بتلك المواقع لخدمة الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعي، ومنها مشروعات(الطرق – المدارس – الملاعب – الوحدات الصحية - الحضانات)، وعدداً من المشروعات الأخرى.

وأثني المهندس كمال بهجات، خلال جولته بالمدينة، علي الجهد المبذول في تنفيذ المشروعات، وخاصة المشروعات الخدمية بمواقع الإسكان الاجتماعي المختلفة، مطالباً ببذل مزيد من الجهد للانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وبكفاءة وجودة عالية.

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ومن جانبه أوضح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، وكذا الانتهاء من تنفيذ ملعب ثلاثي، وجارٍ تنفيذ سوق أخرى بنسبة إنجاز 75%، وجارٍ تنفيذ مدرسة للتعليم الثانوي بنسبة إنجاز بلغت 65%، ومبنى وحدة صحية بنسبة إنجاز بلغت حوالي 75%، بموقع (266 عمارة) إسكان اجتماعي بالمدينة.

وبالنسبة للمشروعات الخدمية بموقع (1185 عمارة) إسكان اجتماعي بالمدينة، أضاف رئيس الجهاز: جارٍ تنفيذ عدد 6 أسواق تجارية، منها عدد 3 أسواق تجارية أوشكت على الانتهاء، وجارٍ تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسي(ابتدائي - إعدادي)، ومدرسة للتعليم الثانوي، وقسم شرطة ملحق به وحدتا سجل مدني، وإطفاء، كما أنه جارٍ تنفيذ عدد 3 حضانات أطفال، و3 وحدات صحية، بنسب إنجاز متقدمة بتلك المشروعات.