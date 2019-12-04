شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الرابع بصدد التخلي عن مستويات 7,000$ مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ،بصدد التخلي عن مستويات 7,000$ مرة أخرى ، مع استمرار عمليات البيع ،وسط الأجواء السلبية التي تسيطر على السوق ، وشح المحفزات الإيجابية التي تعمل على عكس الاتجاه الحالي لأسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 212$ بما يعادل نسبة 2.9% إلى 7,087$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,299$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,299$.

انخفضت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" بالأمس بنسبة 0.25% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 5 مليار$ إلى إجمالي 194 مليار$ ،مع استمرار هبوط أسعار البتكوين وعملات رئيسية أخرى.

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فى تلك الأجواء السلبية التي تسيطر على السوق حاليا ،ومع استمرار عمليات البيع ،وشح المحفزات الإيجابية ،فأسعار البتكوين مرشحة لمزيد من الهبوط ،والتخلي مرة أخرى عن مستويات 7,000$.

من ناحية أخرى ،ارتفعت العقود المفتوحة على منصة الأصول الرقمية Bakkt إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الاثنين الموافق 2 كانون الأول/ديسمبر.

ووفقا لحساب "أكبر منصة لتداول العقود الآجلة للبتكوين فى العالم" المخصص للإبلاغ عن أحجام التداولات على تويتر ،ارتفعت العقود المفتوحة إلى ما يعادل 6.5 مليون$ ،و هو أعلى مستوي على الإطلاق منذ بداية التداولات رسميا فى أيلول/سبتمبر الماضي.

وعدد العقود المفتوحة فى السوق ،يستخدم كمؤشر على صحة السوق ،عندما يكون هناك قدر كبير من العقود المفتوحة ،يعني تتدفق رأس مال جديد أو إضافي.