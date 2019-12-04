شكرا لقرائتكم خبر عن القراءة النهائية لقطاع الصناعات الخدمات فى بريطانيا أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول من مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة بالقراءة النهائية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بمستوي 49.3 نقطة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 48.6 نقطة , أفضل من القراءة الأولية مستوي 48.6 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 50.0 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر ، هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.

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