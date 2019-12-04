شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 7 أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من المملكة المتحدة ،عن قطاع الخدمات بالقراءة النهائية خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.3045$ الأعلى منذ 10 أيار/مايو، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2993$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2982$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حقق الجنيه ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.64 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية.

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يأتي هبوط مستويات الدولار الأمريكي ،بعد بيانات تصنيع ضعيفة فى الولايات المتحدة ،عززت من احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية لرابع مرة خلال هذا العام.

وبخلاف ضعف مستويات العملة الأمريكية ،يدعم ارتفاع الجنيه الإسترليني ،أحدث استطلاعات الرأي فى لندن ،والتي تظهر تقدم حزب المحافظين "الحاكم" على حزب العمال "المعارض" قبل الانتخابات العامة المقررة فى 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من لندن ،عن قطاع الخدمات بالقراءة النهائية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الأخير من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع مستوي 48.6 نقطة بنفس القراءة الأولية ،و سجل القطاع مستوي 50.0 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.