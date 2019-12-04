شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يلامس الهدف الأول– تحليل -4-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بالوصول نحو الهدف السلبي الأول والمستقر عند 2.6000 ليعزز بذلك سيطرة الميل التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا, استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد بدوره الضغوط السلبية وليسهل بذلك مهمة الوصول نحو الهدف الرئيسي والمستقر حاليا عند 2.5125.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6325 و 2.5200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط