شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ينحصر بنطاق ضيق– تحليل - 4-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر البلاتين باستئناف التذبذب السلبي نظرا لتشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي باستقراره عند 883.00 ليجبره ذلك على الاستقرار ضمن نطاق جانبي ضيق متمثل بالدعم الحالي ومستوى المقاومة المستقرة عند 915.00.
ما سبق, يدعونا لاتخاذ الحيادية وانتظار تجاوز السعر لإحدى المحاور الرئيسية لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة, نود التنويه هنا إلى أن اختراق المقاومة الحالية سيعزز سيطرة الميل الصاعد من جديد وليزيد ذلك من فرص تسجيل بعض الأهداف الإيجابية بدأ من 955.00 و 1025.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 883.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور
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