شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين دون أي جديد-تحليل - 4-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحقق سعر الزوج أي هدف إيجابي جديد حتى تداولات هذا الصباح بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة متأثرا باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية وبالأخص بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع.
نود التذكير بأهمية ثبات الدعم الأولي المستقر عند 139.40 لنتفادى أي محاولة لتغيير الاتجاه الصاعد والتعرض لخسائر غير متوقعة, كذلك نؤكد على أهمية تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف الإيجابية والتي تبدأ من 142.60 و 143.80 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.30 و 142.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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