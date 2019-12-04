شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن النطاق الصاعد- تحليل - 41-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر الزوج بتداولات يوم أمس بضغوط سلبية قوية نظرا لتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت بوصوله نحو 120.20, نلاحظ من الرسم المرفق ثبات السعر ضمن محاور القناة الصاعدة ولنؤكد على أهمية ثبات الدعم الرئيسي الممتد نحو 119.60 ليعزز ذلك الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا.

كذلك تذبذب المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية سيزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ولنتوقع بتجميعه لعزم إيجابي جديد الاندفاع مباشرة نحو 121.40 ومن ثم ليحاول الوصول نحو الهدف الثاني المستقر عند 122.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.90 و 121.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد