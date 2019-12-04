شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع 0.7% في بداية تعاملات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:39 مساءً, 4 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض صعد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 44 سنتاً أو نسبة 0.7% إلى 61.26 دولاراً أمريكياً

وارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 38 سنتاً أو نسبة 0.7% إلى 56.48 دولاراً أمريكياً.

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