شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية» تتصدر مناطق المملكة في سخانات المياه المضبوطة والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد الزيارات في مدينة الرياض 1181، وعدد المنشآت المخالفة 4، وحائل 136 ومخالفة 1؛ في حين جاءت المدينة المنورة 157 زيارة، ووُجدت مخالفة واحدة فقط، و268 مكة المكرمة و4 مخالفات، ومنطقة الجوف 133 زيارة ومخالفة واحدة، ومنطقة عسير 276 زيارة و7 مخالفات، والمنطقة الشرقية 808 زيارات عليها 14 مخالفة، وجازان 135 زيارة و5 مخالفات.
وجاء عدد المنشآت المخالفة وأنواع المخالفات كالتالي: 31 بسبب عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على سخانات المياه، 1 جهاز مطابق للمواصفات السعودية عليه بطاقة تالفة، 4 عدم وجود مؤشر بتدريج مناسب يُظهر مستوى حرارة المياه، 1 عدم وجود بطاقة للسخانات مطابقة للمواصفات السعودية بجانب بطاقه خليجية أو أوروبية.
وفيما يخص عدد الكميات المضبوطة بحسب المناطق: الرياض 29، حائل 16، الجوف 561، مكة المكرمة 16، جازان 29، الشرقية 6890، وأخيرًا عسير 350.
ورصدت الجولة عدمَ وجود مؤشر يُظهر مدى حرارة المياه وعددها 268، و67 عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على سخانات المياه.
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