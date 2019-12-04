الاقتصاد

الذهب قرب أعلى مستوى في شهر بفضل طلب الملاذ الآمن

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ومخاوف التجارة تعزز المشتريات

ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر اليوم الأربعاء إذ أحبطت تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مبدئي مع الصين، مما قدم الدعم لأصول الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1482.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني، بينما صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلي 1487.90 دولار.

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فيما واصلت الأسهم الآسيوية خسائرها، بينما حوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في شهر، مما يزيد جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1855.39 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1861.71 دولار في الثاني من ديسمبر كانون الأول.

وتقدم البلاتين 0.3 بالمئة إلى 912.46 دولار وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.22 دولار.

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