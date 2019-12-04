شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد قبيل اجتماعات أوبك والان نبدء بالتفاصيل
وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 44 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 61.26 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 56.48 دولار.
وتعد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، للموافقة على زيادة خفض إنتاج النفط هذا الأسبوع حين يجتمعون في فيينا وفقا للعراق ثاني أكبر منتج في المنظمة.
وقال ثامر الغضبان وزير النفط العراقي للصحفيين أمس الثلاثاء في فيينا إن عددا من الأعضاء الأساسيين يميلون إلى زيادة الخفض.
وانخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل وهو ما يزيد عن مثلي المستوى المتوقع لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.
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