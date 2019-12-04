شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الين والفرنك السويسري رغم مخاوف الحرب التجارية والان نبدء بالتفاصيل

تمسك الين الياباني والفرنك السويسري بمكاسبهما مقابل الدولار اليوم الأربعاء بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد لا يتم التوصل لاتفاق تجاري مع الصين إلا بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020.

وأدى ذلك لهبوط اليوان الصيني لأقل مستوى في خمسة أسابيع ونصف الأسبوع مقابل الدولار فيما يخشى مستثمرون أن تنفذ الولايات المتحدة خطتها بزيادة الرسوم الجمركية أكثر على سلع صينية في 15 ديسمبر.

وتراجعت العملة الأمريكية على نطاق واسع أمام منافسين رئيسيين ما ساهم في صعود الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى لما يزيد عن ستة أشهر مقابل الدولار.

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ونزل اليوان في المعاملات الخارجية إلى 7.0738 مقابل الدولار مقتربا من أضعف مستوى منذ 18 أكتوبر تشرين الأول. وفي المعاملات الداخلية فتح اليوان الصيني اليوم على أقل مستوى منذ 25 أكتوبر تشرين الأول وكان منخفضا 0.1 في أحدت تعاملات عند 7.0692 دولار. وسجلت العملة اليابانية 108.60 مقابل الدولار اليوم قرب أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني.

وسجل الفرنك السويسري 0.9875 مقابل الدولار قرب أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

ويُعتبر الين الياباني والفرنك السويسري عملتي ملاذ آمن خلال أوقات الضبابية.

ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، سجل مؤشر الدولار 97.768 متراجعا لأقل مستوى في شهر.