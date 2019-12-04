شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسهم أوروبا بعد موجة خسائر على مدى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن مُنيت بخسائر على مدى 4 أيام إذ ساهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا وبيانات مشجعة من قطاع الخدمات الصينى فى التغلب على مخاوف بشأن النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2% بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أقل مستوى فى شهر أمس الثلاثاء عقب تصريحات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال فيها إن الاتفاق التجارى مع الصين قد ينتظر لما يعد انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر 2020.

Advertisements

وارتفعت الأسهم الألمانية الشديدة التأثر بالتجارة نحو 0.2% متعافية أيضا من أقل مستوى فى شهر، وصعدت أسهم شركات صناعة الرقائق بما فى ذلك إنفينيون تكنولوجيز وإس.تى ميكروالكترونيكس عقب توقعات أرباح إيجابية صادرة عن نظيرتهما الأمريكية ميكروشيب تكنولوجى.

وارتفع سهم إيرباص 0.6% بفضل طلبية من الناقلة الأمريكية يونايتد إيرلاينز.