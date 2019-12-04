شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للشركات الناشئة بمسابقة تطوير الحلول التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر
وتستهدف المسابقة تحفيز الإبداع لدى الشركات الناشئة المصرية لابتكار حلول وتطبيقات بالاعتماد على التكنولوجيات الناشئة وبالأخص الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية وعلوم وتحليل البيانات أو ما يطلق عليه " ABCD Technologies" اختصاراً ل AI، و Blockchain، وCloud computing، وData Science.
وتتضمن فعاليات المسابقة الحصول على أعمال التوجيه الفني والإرشاد للشركات الناشئة من خلال خبراء الشركة العالمية في المجالات التكنولوجية المذكورة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط بالمناطق التكنولوجية الجديدة وكذلك تنظيم لقاءات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التقنية لمساعدة الشركات الناشئة في تطوير أعمالهم.
وتحصل الشركات الفائزة بالمسابقة على دعوة شاملة لحضور فعاليات مؤتمر "دل تكنولوجيز ورلد" والذي ينعقد في شهر مايو 2020 بمدينة لاس فيجاس الأمريكية حيث يعد أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى فرصة انضمام الشركات الناشئة لبرنامج مسرعات الأعمال بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.
جدير بالذكر أن المسابقة تأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع شركة "دل تكنولوجيز" العالمية، بهدف تحفيز البيئة الحاضنة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتعزيز قدرات الشركات الناشئة المصرية.
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