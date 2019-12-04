شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العمانى: استكمال طرح شركة النفط العمانية بحلول نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الرمحى وزير النفط بسلطنة عمان اليوم الأربعاء، فى مناسبة للقطاع بدبى إن عملية الطرح العام الأولى لشركة النفط العمانية ستُستكمل بحلول نهاية العام المقبل. كما قال الرمحى إنه من المأمول تمديد اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج. وإذا مضى الإدراج قدما، فإن شركة النفط العمانية ستكون ثاني شركة نفط وطنية تدرج في منطقة الخليج بعد الإدراج المزمع لشركة أرامكو السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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