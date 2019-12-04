شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 4.3% زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى للعام الدراسي 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر
ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلى :
65.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2018/2019 مقابــل 63.9 ألــف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.1 % .
24.2 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي.
عام 2018/2019 مقابل 23.2 مليون تلميذ .
عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 4.3%من أجمالي التلاميذ .
- 1.21 مليون مـدرس عــام 2018/2019 مقابل 1.19 مليون مـدرس عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 1.0 % من أجمالي المدرسين .
- 12.1 ألف مدرسة بالتعليم ما قبل الابتدائي بالتربية والتعليم،1.2الف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسى 2018/2019.
- 1.5مليون تلميذ بمرحلة ما قبل الابتدائي بنسبة 6.1 % من أجمالي المراحل التعليمية ( منهم 1.4 مليون تلميذاً بنسبة 6.2% من اجمالى مراحل التعليم العام ، 90.3 ألف تلميذاً بنسبة 5.2 % من اجمالى مراحل التعليم الأزهـــرى) عام 2018/2019.
- 61.3 ألف مدرس بمرحلة ما قبل الابتدائى ( منهم 58.3 ألف مدرس بنسبة 5.6 % من اجمالى مراحل التعليم العام، 3 ألف مدرس بنسبة 1.8 % من اجمالى مراحل التعليم الأزهرى) عام 2018/2019 .
- 18.8ألف مدرسة بالتعليم الابتدائى بالتربية والتعليم ، 3.6 ألف معهداً بالتعليم الأزهرى عام 2018/2019 .
- 13.1 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية بنسبة 54.2 % من اجمالى المراحل التعليمية عام 2018/2019( منهم 12.2 مليون تلميذ بنسبة 54.3% من اجمالى مراحل التعليم العام ، 906.2 ألف تلميذ بنسبة 51.9 % من اجمالى مراحل التعليم الأزهرى .
- 521.7 ألف مدرس بالمرحلة الابتدائية ( منهم 445.8 ألف مدرس بنسبة 42.9% من اجمالى مراحل التعليم العام، 75.9 ألف مدرس بنسبة 45.2 % من اجمالى مراحل التعليم الأزهري ) عام 2018/2019.
5 آلاف مدرسه بالتعليم المجتمعى ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم عام 2018/2019 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.
- 133 ألف تلميذ بالتعليم المجتمعى ( الفصل الواحد ) بنسبة 0.5 % من اجمالى المراحل التعليمية عام 2018/2019.
- 8.3 ألف مدرس بالتعليم المجتمعى بالتربية والتعليم بنسبة 0.7 % من اجمالى المراحـــل التعليميـــة عام 2018/2019.
- 12.3 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي بالتربية والتعليم ، 3.4 ألف معهد بالتعليم الأزهرى عام 2018/2019.
- 5.4 مليون تلميذ بالمرحلة الاعدادية بنسبة 22.3 % من اجمالى المراحل التعليمية (منهم 5.0 ملــيون تلميذاً بنسبــة 22.3 % من اجمالى مراحل التعليم العام ، 385.4 ألف تلميذ بنسبة 22.1 % مــن اجمالى مــراحل التعليــم الأزهرى ) عام 2018/2019.
- 306.3 ألف مدرس بالمرحلة الاعدادية ( منهم 261 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 25.1 % من اجمالى مراحل التعليم العام ، 45.3 ألف مدرس بنسبة 26.9 % من اجمالى مراحل التعليم الأزهرى ) عام 2018/2019.
- 3.7 ألف مدرسة بالتعليم الثانوى العام بالتربية والتعليم ، 2.2 ألف معهداً بالتعليم الأزهرى عام 2018/2019.
- 2.1 مليون تلميذ بمرحلة الثانوى العام بنسبة 8.7 % من اجمالى المراحل التعليمية ( منهم 1.8 مليون تلميذ بنسبة 7.8 % بالتربية والتعليم ، 354.9 ألف تلميذ بنسبة 20.3 % من اجمالى مراحل التعليم الأزهرى) عام 2018/2019.
- 149.3 ألف مدرس بمرحلة الثانوى ( منهم 106.6 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10.3 % من اجمالى المراحل التعليمية ، 42.7 ألف مدرس ازهري بنسبة 25.4 % من اجمالى المراحل التعليمية بالأزهر ) عام 2018/2019.
- 2.4 ألف مدرسة التعليم الفنى (منهم 1.2 ألف مدرسة بالتعليم الصناعى ، 905 مدرسة بالتعليم التجارى ، 256 مدرسة بالتعليم الزراعى عام 2018/2019.
- 1.9 مليون تلميذ بالتعليم الثانوى الفنى بنسبة 8.0 % من اجمالى المراحل التعليمية ( منهم 902.3 ألف تلميذ بنسبة 46.9 % بالتعليم الصناعى ، 796.4 ألف تلميذ بنسبة 41.4.0 % بالتعليم التجارى ( عام ــ فندقى )، 225.5ألف تلميذ بنسبة 11.7 % بالتعليم الزراعى ) من اجمالى التعليم الثانوى الفنى عام 2018/2019.
- 729.7 ألف تلميذ بالتعليم التجارى العام بنسبة 91.6 % ، 66.8 ألف تلميذ بالتعليم الفندقى بنسبة 8.4 % من اجمالى التعليم التجارى عام 2018/2019 .
- 148.9 ألف مدرس بالتعليم الثانوى الفنى ( منهم 93.6 ألف مدرس بالتعليم الصناعى بنسبة 62.9% ، 42.0 ألف مدرس بالتعليم التجارى بنسبة 28.2 % ، 13.3 ألف مدرس بالتعليم الزراعى بنسبة 8.9 % ) من إجمالى مدرسين التعليم الفنى 2018/2019.
- 1018 مدرسة بالتربية الخاصة بالتربية والتعليم ولايوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2018/2019.
- 39.9 ألف تلميذ بالتربية الخاصة بنسبة 0.2 % من اجمالى المراحل التعليمية عام 2018/2019 .
- 9.8 ألف مدرس بالتربية الخاصة بالتربية والتعليم بنسبة 0.8 % عام 2018/2019.
- 126 عدد معاهد القراءات بالأزهر عام 2018/2019 ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم .
- 10.3 ألف تلميذ بالقراءات بنسبة 0.04 % من اجمالى المراحل التعليمية عام 2018/2019 .
- 1.2 ألف مدرس بالقراءات بالأزهر بنسبة 0.1 % عام 2018/2019.
- 4.7 مليون تلميذ اجمالى الناجحين بالشهادات العامة ( منهم 4.3 مليون تلميذ بنسبة 92.3 % بالتربية والتعليم ، 360.3 ألف تلميذ بنسبة 7.7 % بالتعليم الأزهرى عام 2018/2019 .
- 1.9 مليون تلميذ اجمالى الناجحين فى الشهادة الابتدائية بنسبة 40.6 % من اجمالى الناجحين ( منهم 1.8 مليون تلميذ بنسبة 92.4 % بالتربية والتعليم ، 143.8 ألف تلميذ بنسبة 7.6 % بالتعليم الأزهرى ) عام 2018/2019.
- 20.8 ألف تلميذ اجمالى الناجحين بالتعليم المجتمعى (الفصل الواحد ) بنسبة 0.04 % من اجمالى الناجحين عام 2018/2019.
- 1.6 مليون تلميذ اجمالى الناجحين فى الشهادة الإعدادية بنسبة 34.1 % من اجمالى الناجحين ( منهم 1.5 مليون تلميذ بنسبة 93.0 % بالتربية والتعليم ، 112.1 ألف تلميذ بنسبة 7.0 % بالتعليم الأزهرى ) عام 2018/2019.
- 633.0 ألف تلميذ اجمالى الناجحين فى الشهادة الثانوية بنسبة 13.5 % من اجمالى الناجحين ( منهم 531.5 ألف تلميذ بنسبة 84.0 % بالتربية التعليم ، 101.5 ألف تلميذ بنسبة 16.0 % بالتعليم الأزهرى ) عام 2018/2019.
- 2.8 الاف تلميذ اجمالى الناجحين بالقراءات بنسبة 0.1 من اجمالى الناجحين بالشهادات العامة عام 2018/2019.
- 257.9 ألـف اجمالى خريجي التعليم الثانوى الصناعي بنسبة 5.5 % ، 192.7 ألف خريج بنسبة 4.1 % بالثانوي التجاري العام ، 19.3 الف خريج بالثانوي الفندقى بنسبة 0.4 % ، 59.1 ألف خريج بالثانوي الزراعي بنسبة 1.3 % من اجمالى الناجحين بالمراحل التعليمية عام 2018/2019.
- 0.4 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2018/2019 وهى نفس النسبة عام 2017/2018 .
- 3.1 % نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2018/2019 مقابل 3.4 % عام 2017/2018 .
- 99.0 % معدل الإنتقال من المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2018/2019.
- 39.4 % معدل الإنتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوى العام ، 47.4 % بالتعليم الفني عام 2018/2019.
- 59.4 % نسبة الناجحين فى الشعبة العلمية 40.6 % نسبة الناجحين فى الشعبة الأدبية من اجمالى النــاجحين فى المرحلة الثانوية العامة 2018/2019.
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