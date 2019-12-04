شكرا لقرائتكم خبر عن "أورانچ مصر" توقع مذكرة تفاهم مع شركة تنمية وادارة القري الذكية لبدء المرحلة التجريبية من مشروع تطوير محطات حافلات النقل الجماعي بالقرية الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر مذكرة تفاهم مع شركة تنمية وادارة القري الذكية برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للبدء في مشروع يستهدف البدء في تطوير محطات وأماكن الانتظار الخاصة بالحافلات بالقرية الذكية.



أورانچ مصر

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مشاركة الطرفين في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي ينعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر، تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقد شهد توقيع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وتشمل عملية التطوير التي ستقوم اورنچ مصر بتنفيذها، توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي بالمحطات ولوحات إرشادية إلكترونية يمكن تغذيتها بمواعيد الرحلات ومواعيد مغادرة ووصول الحافلات من غرف التحكم الرئيسية بشكل مباشر ولحظي بالإضافة الي تزويد المحطات وأماكن الانتظار بوحدات شحن الهاتف المحمول ووحدات الإنارة الذكية وشاشات عرض إلكترونية يتم من خلالها بث مواد إعلانية وفقا لما تمت برمجتها عليه مسبقا.



أورانچ مصر

يأتي هذا الاتفاق متسقاً مع اتجاهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي حيث تعد هذه أحدي الخطوات الهامة من أجل تقديم خدمات أسرع، ارخص وأفضل كفاءة للمستخدمين والتي ترتكز بشكل كامل وفعال على منظومات رقمية..