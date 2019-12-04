شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 فى مصر جنيه واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتقعت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأربعاء، فى مصر، بقيمة جنيه واحد فقط، إذ سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي 665 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 18 سجل 570 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 665 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 760 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5320 جنيها.

أوقية الذهب 1483 دولارا.

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ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات اليوم، جاء عقب تحرك طفيف في أسعار الذهب عالمياً، إذ صعدت أوقية الذهب من 1462 دولار إلي 1483 دولار مع توقعات بتحرك آخر لسعر الذهب جراء هذه الزيادة، نتيجة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،بشأن أرجاء المحادثات مع الصين لبعد الانتخابات الأمريكية 2020.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.