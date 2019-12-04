شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى يهبط بفعل مخاوف الحرب التجارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتشريع أقره مجلس النواب الأمريكي يستهدف معسكرات لأقلية الويجور المسلمة جددت المخاوف بشأن الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.
كما أن تجدد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي دفعت المستثمرين لتحويل أموالهم من الاسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية العالمية لتلك المعتمدة على الطلب المحلي.
وهبط نيكي 1.05 في المئة ليصل إلى 23135.23 نقطة ليغلق دون المتوسط المتحرك في 25 يوما عند 23555 نقطة وهو مستوى دعم فني مهم، لأول مرة في نحو شهرين.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المئة مسجلا 1703.27 نقطة لكن عدد الأسهم الرابحة تجاوز تلك الخاسرة بمعدل 57 إلى 43 وهو وضع غير معتاد.
وهبط سهم نومورا هولدينجز 2.4 بالمئة وتراجع سهم دايوا سيكيورتيز جروب 1.8 بالمئة.
وتراجعت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات والتي استفادت من آمال بتوقف تراجع القطاع وبدء تحسنه.
ونزل سهم تي.دي.كيه 1.8 بالمئة وتراجع سهم تايو يودن 2.1 بالمئة.
كما تضررت شركات التصدير بصفة عامة من مكاسب حققها الين منذ بداية الأسبوع الجاري. وفقد سهم هوندا موتور 1.1 بالمئة ولكن سهم تويوتا موتور خالف الاتجاه مرتفعا 0.8 بالمئة.
وصعد الين أكثر من واحد بالمئة على مدى الثمانية والأربعين ساعة الفائتة.
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